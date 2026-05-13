Как Таймырский колледж проектирует "Классы будущего" и карьерные маршруты.

В апреле этого года на базе Таймырского колледжа прошел масштабный Арктический отраслевой полигон технологического партнерства. Если в прошлом году на первом подобном мероприятии были заложены принципы взаимодействия образования и бизнеса, то нынешнее событие прошло по утвержденной программе с четкой повесткой: переход от демонстрации возможностей к совместному конструированию образовательных программ под реальные запросы работодателей, работающих в Арктике.