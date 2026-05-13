В Хабаровске 13 мая ночью дождь, днём воздух прогреется до +19 градусов

В Хабаровском крае 13 мая 2026 года опасных метеорологических явлений не прогнозируется. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в краевой столице ночью пройдёт кратковременный дождь, а днём существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от +6 до +8 градусов, днём поднимется до +17…+19 градусов. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду, ночью порывы могут достигать 15−18 метров в секунду.
В южных районах края местами также пройдёт небольшой дождь, днём без осадков. Ночью температура составит от +5 до +10 градусов, днём воздух прогреется до +19…+24 градусов. Ветер северо-восточный, 9−14 метров в секунду.
В центральных районах ночью местами ожидается кратковременный дождь, днём без существенных осадков. Температура ночью от −2 до +6 градусов, днём от +9 до +23 градусов. Ветер северный и северо-восточный, 5−14 метров в секунду. В Хабаровском и Нанайском районах ночью порывы усилятся до 15−20 метров в секунду.
На севере региона ночью пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Днём без существенных осадков. Ночные температуры составят от −6 до +1 градуса, дневные — от +5 до +19 градусов. Ветер различных направлений 5−12 метров в секунду.
Спасатели рекомендуют соблюдать осторожность при порывистом ветре, особенно на открытых пространствах.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru