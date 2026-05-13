Сектантку в Петербурге лишили прав на дочерей, которых она похитила у отца

В Санкт-Петербурге прихожанку тоталитарной секты «Русская православная церковь — Царская империя»*, похитившую дочерей у бывшего мужа, лишили родительских прав. Об этом «Известиям» во вторник, 12 мая, рассказал отец девочек Александр.
По его словам, бывшая жена задолжала по алиментам около 600 тысяч рублей. Старшая дочь, 18-летняя Марина, осталась с матерью под влиянием сектантов, а младшая, 11-летняя Ирина, вернулась к отцу и сейчас проходит реабилитацию с психологами.
Женщина не явилась в суд и, вероятно, еще не знает о решении. Ранее она заявляла, что не признает суд, поскольку Россия, по ее мнению, не государство, а некая «торговая фирма». При этом в переписке с бывшим мужем она предрекает конец света и утверждает, что в городах скоро будет нечего есть.
Александр также сообщил, что экс-супруга почти не интересуется детьми и не спрашивает об их самочувствии, говорится в сообщении.
В феврале двух сестер 11 и 18 лет, пропавших по пути в школу, четыре дня искали в Санкт-Петербурге и соседних регионах. Затем девочки прислали родственникам видеообращение, в котором «отрекаются от паспортов». Рядом с ними сидит мать, с которой сестры не жили уже год. Предполагалось, что они вместе ушли в секту «Царская империя»*. Чем известна эта секта и как девочки могли в нее попасть, выясняла «Вечерняя Москва».
*Признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.