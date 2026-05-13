На Эвересте погиб 20-летний проводник, он сорвался вниз на высоте 7000 метров

20-летний шерпа (горный проводник) Пхура Гьялжен разбился насмерть, сорвавшись с горы Лхоцзе с высоты около 7 тыс. м. Об этом сообщает ExplorersWeb.
11 мая в 19:00 Пхура Гьялжен из деревни Таме начал подъем на Эверест с грузом снаряжения из второго лагеря. Несчастный случай произошел через четыре часа, в темноте. Падение случилось чуть ниже третьего лагеря. Позже тело шерпы нашли в расщелине между вторым и третьим лагерями, примерно на 400 м. ниже точки срыва.
Пхура происходил из династии шерпов-проводников. Его дедом был знаменитый Анг Рита, который первым в мире совершил зимнее восхождение на Эверест, не используя кислородное оборудование.
