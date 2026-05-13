В США на рассекреченном Пентагоном видео увидели херувима

В США религиозные деятели заявили, что на одном из рассекреченных Пентагоном видео с неопознанными летающими объектами якобы удалось увидеть херувима. Об этом пишет Daily Star.
Речь идет о двухминутной записи 2013 года, на которой зафиксирован некий загадочный объект. В инфракрасном диапазоне он выглядит как восьмиконечная звезда. На видео НЛО совершает сложные маневры и визуально «меняет форму» и будто бы «отращивает новые элементы».
Техасский пастор Джош Хоуэртон заявил, что увиденный объект напоминает херувима, описанного в библейской Книге пророка Иезекииля. Некоторые верующие предположили, что объект может напоминать серафимов из Книги пророка Исаии.
Ранее американский конгрессмен Тим Берчетт потребовал обнародовать сведения о неопознанных объектах. Он считает, что данные существа несут некую угрозу для людей. Поэтому человечеству необходимо как можно больше знать про них.