Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США на рассекреченном Пентагоном видео увидели херувима

В США спорят о "библейском" облике объекта с видео Пентагона.

Источник: Комсомольская правда

В США религиозные деятели заявили, что на одном из рассекреченных Пентагоном видео с неопознанными летающими объектами якобы удалось увидеть херувима. Об этом пишет Daily Star.

Речь идет о двухминутной записи 2013 года, на которой зафиксирован некий загадочный объект. В инфракрасном диапазоне он выглядит как восьмиконечная звезда. На видео НЛО совершает сложные маневры и визуально «меняет форму» и будто бы «отращивает новые элементы».

Техасский пастор Джош Хоуэртон заявил, что увиденный объект напоминает херувима, описанного в библейской Книге пророка Иезекииля. Некоторые верующие предположили, что объект может напоминать серафимов из Книги пророка Исаии.

Ранее американский конгрессмен Тим Берчетт потребовал обнародовать сведения о неопознанных объектах. Он считает, что данные существа несут некую угрозу для людей. Поэтому человечеству необходимо как можно больше знать про них.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше