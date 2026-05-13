SpaceX перенесла запуск Cargo Dragon к МКС из-за погодных условий

Старт американского грузового корабля Cargo Dragon отложен на сутки.

Источник: Комсомольская правда

Запуск американского грузового корабля Cargo Dragon к Международной космической станции перенесен с 12 на 13 мая по времени Восточного побережья США. Об этом сообщила компания SpaceX.

«Из-за неблагоприятных погодных условий запуск [ракеты-носителя] Falcon 9 в рамках миссии CRS-34 к МКС теперь планируется осуществить завтра», — говорится в сообщении в соцсети X.

Изначально старт был запланирован на 12 мая с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Корабль должен доставить на орбитальную станцию около трех тонн грузов, включая оборудование и материалы для проведения научных экспериментов.

Ранее компания SpaceX заявила о намерении создать на орбите сеть центров обработки данных для вычислений в области искусственного интеллекта. Для реализации этого проекта корпорация планирует вывести на орбиту до миллиона спутников.

МКС — один из самых масштабных международных проектов в истории науки и космонавтики, который служит платформой для проведения экспериментов в условиях невесомости и символом сотрудничества разных стран в космосе. В этом материале разберем, где находится Международная космическая станция, как она устроена, кому принадлежит и какое значение имеет для человечества.
