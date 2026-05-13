ВОЗ: число случаев заражения хантавирусом на лайнере MV Hondius достигло 11

По меньшей мере 11 случаев заражения хантавирусом было зарегистрировано на круизном лайнере MV Hondius, сообщил журналистам генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Глава организации уточнил, что три пациента скончались.
«На текущий момент зарегистрировано одиннадцать случаев заболевания, в том числе три летальных исхода», — сказал он на пресс-конференции.
По информации Гебрейесуса, у девяти заразившихся подтвержден штамм хантавируса «Андес». Гендиректор ВОЗ также добавил, что случаи инфицирования на лайнере приходятся на пассажиров или членов экипажа этого корабля.
Напомним, ранее Гебрейесус отметил, что признаков начала более широкой вспышки хантавируса сейчас не наблюдается. Вместе с тем он подчеркнул, что «ситуация может измениться». Глава организации обратил внимание на длительный инкубационный период вируса.
Американский учёный Стивен Куэй, слова которого приводит газета Daily Telegraph, пояснил, что решающим моментом для понимания, распространился ли хантавирус за пределы MV Hondius, может стать 19 мая. Согласно его расчётам, у людей, заразившихся после контакта с предполагаемым «нулевым пациентом», первые симптомы в среднем проявлялись спустя 22 дня.