В Хабаровске осудили женщину за гибель пешехода

Хабаровский районный суд вынес обвинительный приговор по делу о дорожно-транспортном происшествии, в котором погиб человек. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Суд установил, что вечером 12 декабря 2025 года женщина, управляя автомобилем «Honda Fit Shuttle Hybrid», двигалась по федеральной трассе А-370 «Уссури» в районе села Сосновка. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель не уступила дорогу пешеходу, переходившей проезжую часть по «зебре», и совершила наезд. Пострадавшая получила тяжёлые травмы и на следующий день скончалась в больнице.
В ходе предварительного следствия и в судебном заседании подсудимая полностью признала вину, раскаялась, принесла извинения родственникам погибшей, добровольно частично возместила ущерб в размере 160 тысяч рублей.
Суд признал подсудимую виновной по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека). При назначении наказания учтены смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих. Приговором назначено лишение свободы сроком на 1 год 8 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Наказание отсрочено до достижения несовершеннолетним ребёнком осуждённой четырнадцатилетнего возраста. Также она лишена права управления транспортными средствами на два года. Суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевших о компенсации морального вреда.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
