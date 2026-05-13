В Хабаровске осудили женщину за гибель пешехода

Суд признал подсудимую виновной по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека). При назначении наказания учтены смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих. Приговором назначено лишение свободы сроком на 1 год 8 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Наказание отсрочено до достижения несовершеннолетним ребёнком осуждённой четырнадцатилетнего возраста. Также она лишена права управления транспортными средствами на два года. Суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевших о компенсации морального вреда.