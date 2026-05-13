Пикап с закрытым кузовом передали из Иркутска для работы в зону СВО

IrkutskMedia, 13 мая. Из Иркутска в зону специальной военной операции отправили пятиместный пикап с закрытым кузовом — УАЗ Профи. Машину будут использовать для доставки гуманитарных грузов, отправленных из облцентра, в подразделения Донецкой народной республики.
Как сообщили в пресс-службе мэрии города, автомобили в зону СВО в том числе передают предприятия. Этот пикап поступит бойцам от коллектива ООО «Сибгрострой».
«У многих кто-то из близких находится на СВО, поэтому мы понимаем, что бойцам очень нужна наша поддержка. Машина готова к выполнению боевых задач: установлена новая резина и аккумулятор, обслужена трансмиссия, заменено масло, — рассказал генеральный директор ООО “Сибагрострой” Валерий Иванов.
Мэр Иркутска Руслан Болотов подчеркнул, что организации города уже пятый год принимают активное участие в оказании помощи бойцам, которые проходят службу в зоне боевых действий.
«Собирают гуманитарный груз, передают машины. За это время военнослужащим направлено свыше 440 единиц техники, более 200 из них — от предприятий города. Благодарю каждого, кто вместе с военнослужащими. Для земляков, защищающих нашу страну, крайне важна поддержка. Любой вклад приближает общую Победу», — отметил мэр Руслан Болотов.