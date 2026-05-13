В Новосибирской области назвали популярные грибные места

В Новосибирской области стартовал сезон «тихой охоты», и жители региона активно делятся в соцсетях первыми грибными находками и координатами удачных мест для сбора.
По сообщениям грибников, в этом году особенно хороший урожай наблюдается в Мошковском и Искитимском районах. Также популярностью пользуются лесные массивы в районе Академгородка, куда традиционно отправляется большое число любителей грибной охоты.
В интернете уже появляются неофициальные подборки мест, где чаще всего удаётся собрать урожай грибов. Ими пользуются как опытные грибники, так и начинающие.
Специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности: заранее сообщать близким маршрут, брать с собой воду и необходимые лекарства. Также рекомендуется не ходить в лес в одиночку и контролировать время пребывания, чтобы избежать потери ориентиров.