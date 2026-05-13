На концерте Bring Me the Horizon фанаты швырнули телефон на сцену: серьезно пострадал вокалист

Вокалист британской группы Bring Me the Horizon Оливер Сайкс пострадал от брошенного в него на концерте телефона. В результате у него диагностировали легкую черепно-мозговую травму.
«Хотел сообщить, что со мной все хорошо. Удар телефона по голове определенно был болезненным, и у меня легкое сотрясение мозга, но отек стал уже прилично меньше», — написал он в соцсетях.
Музыкант также отметил, что после удара ему было трудно продолжать выступление на сцене из-за небольшой дезориентации.
Рок-коллектив Bring Me the Horizon был основан в 2004 году в Шеффилде в Британии. На сегодняшний день в состав группы входят вокалист Оливер Сайкс, гитарист Ли Малия, басист Мэтт Кин и барабанщик Мэтт Николлс.
Накануне концерт метал-группы из США Metallica вызвал подземные толчки микросейсмического уровня. Во время выступления группы насчитывалось более 80 тыс. фанатов.