Отопление в Ангарском округе отключат не раньше 18 мая

Власти Ангарского округа перенесли дату завершения отопительного сезона из-за похолодания. Как сообщили КП-Иркутск в окружной администрации, тепло в домах и учреждениях сохранят как минимум до 18 мая 2026. По нормативам батареи должны работать, пока пять дней подряд среднесуточная температура не поднимется выше восьми градусов, а погода пока не балует.