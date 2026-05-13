В США обсуждают «херувима» на рассекреченной записи Пентагона

Речь идёт о двухминутной записи 2013 года, сделанной с помощью инфракрасной камеры. На кадрах запечатлён объект, напоминающий восьмиконечную звезду, который меняет форму и совершает манёвры в воздухе.
Американский пастор Джош Хоуэртон заявил, что увиденный объект напоминает херувима из описаний в Книга пророка Иезекииля. По его мнению, визуальные особенности НЛО совпадают с библейскими образами существ с множеством крыльев и сложной формой.
К обсуждению подключилась и конгрессмен Анна Паулина Луна, ранее выступавшая за публикацию материалов о НЛО. Она разместила изображение объекта в социальных сетях, после чего в интернете начались споры между сторонниками различных религиозных трактовок.
Часть пользователей предположила, что объект больше напоминает серафимов, описанных в Книга пророка Исаии, однако скептически настроенные комментаторы указали на несоответствие деталей библейским текстам.
Американские власти подчеркнули, что опубликованная запись пока не получила окончательной экспертной оценки и не рассматривается как доказательство существования сверхъестественных существ или религиозных образов.
Публикация архивных материалов Пентагона о неопознанных воздушных явлениях в последние годы регулярно вызывает широкий общественный резонанс в США, объединяя интерес как сторонников уфологии, так и представителей религиозных и научных сообществ.
