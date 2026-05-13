Адвокат предупредил о штрафах и уголовной статье за окурок, выброшенный из окна

Выброшенный из окна квартиры окурок может обернуться для россиян штрафом и даже уголовным делом, рассказал «Абзацу» адвокат Александр Зорин. Прямого запрета на курение на балконе или сброс окурков в федеральном законодательстве нет, но это не исключает ответственности.
По словам эксперта, окурок — это отход, и его сброс на улицу регулируется тремя федеральными законами. За несоблюдение требований грозит штраф от двух до трех тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года — до пяти тысяч рублей.
Если окурок спровоцировал пожар, размер штрафа увеличивается многократно. В случае гибели людей виновнику грозит уголовная ответственность до двух лет лишения свободы.
— Если брошенный окурок стал причиной возгорания, повлекшего уничтожение или повреждение чужого имущества, либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью, применяется статья 20.4 КоАП РФ, которая предусматривает наложение административного штрафа в размере от сорока до пятидесяти тысяч рублей, — предупредил Зорин в беседе с «Абзацем».
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев напомнил, что закон в России запрещает курение в лифтах, помещениях общего пользования домов, а также на детских площадках.
