Пять бомбардировщиков США выполнили тренировочные полеты с базы в Британии

Пять стратегических бомбардировщиков ВВС США выполнили очередные тренировочные вылеты с передовой авиабазы Фэрфорд в Великобритании. Об этом сообщил Military Air Tracking Alliance.
По данным авиационного ресурса, в операции участвовали два бомбардировщика B-52H Stratofortress и три B-1B Lancer. Самолеты выполняли продолжительные полеты в направлении Ближнего Востока.
Ранее США разместили в Норвегии бомбардировщики B-1B Lancer, чтобы отправить России четкий сигнал. По данным американских СМИ, Кремль не оставит без внимания данные учения с истребителями НАТО в Северной Европе.
Как сообщал KP.RU, два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress поднялись в воздух с авиабазы Фэрфорд в Великобритании. Они вылетели для проведения операции в небе над Ираном.