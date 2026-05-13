Врачи спасли 10-летнюю девочку с разрывом селезёнки после падения на бордюр

Ребёнка с тяжёлой травмой живота доставили в Дальнегорскую центральную городскую больницу.

Источник: Аргументы и факты

Десятилетней девочке с разрывом селезёнки и внутренним кровотечением после падения и удара о бордюр экстренно оказали помощь и спасли жизнь в Дальнегорской центральной городской больнице.

Как написал Telegram-канал Минздрава Приморья, ребёнка срочно прооперировали, в ходе вмешательства врачи остановили кровотечение и выполнили необходимую операцию на селезёнке, после чего состояние девочки стабилизировали. По данным медучреждения, в операции участвовали хирурги, анестезиологи-реаниматологи и операционная бригада больницы.

После хирургического вмешательства пациентка два дня находилась в реанимации под постоянным наблюдением специалистов, а затем продолжила восстановление в хирургическом отделении. Сейчас девочка завершила курс стационарного лечения и уже выписана домой.

Медики отмечают, что даже внешне обычное падение у ребёнка может сопровождаться тяжёлыми внутренними повреждениями, которые не всегда сразу заметны. Врачи рекомендуют взрослым не оставлять детей без присмотра и объяснять им правила безопасного поведения, чтобы снизить риск подобных травм.