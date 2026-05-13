Синоптик Паршина: Волна холода накроет юг западной Сибири, а на Урале потеплеет

На юго-западе Сибири до конца рабочей недели температура воздуха будет ниже климатической нормы на 4−6 градусов. В субботу потеплеет, но всего на один день. Об этом рассказала «Интерфаксу» ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

Она отметила, что неблагоприятные погодные условия сейчас наблюдаются в Омской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае и на юге Красноярского края.

При этом в течение недели температура воздуха будет постепенно повышаться. Например, 16 мая прогнозируются комфортные 15−20 градусов.

«Но затем, 17 мая, опять похолодает градуса на четыре», — добавила Паршина.

Потеплеет также на Урале. «Свердловская, Челябинская, Курганская области и юг Тюменской области — температура постепенно повысится. К летним значениям в плюс 20 — плюс 25 температура вернется 15 и 16 мая», — уточнила метеоролог.