В Югре майская снежная буря обновила рекорды 1939 и 2000 годов

В Ханты-Мансийском автономном округе зафиксирована рекордная снежная буря, которая обновила климатические показатели, державшиеся десятилетиями.

В Ханты-Мансийском автономном округе зафиксирована рекордная снежная буря, которая обновила климатические показатели, державшиеся десятилетиями. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным публикации, за выходные — 9 и 10 мая — в Ханты-Мансийске выпало количество осадков, превышающее месячную норму. В субботу метеостанции зарегистрировали 29,7 миллиметра осадков, что более чем вдвое превысило предыдущий максимум, установленный в в Югре 2000 году.

На следующий день снегопад продолжился. В воскресенье в городе выпало ещё 15,3 миллиметра осадков, что стало новым рекордом для этой даты и превысило показатель, державшийся с 1939 года.

Из-за сильной непогоды в регионе осложнилась дорожная обстановка, а коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы для расчистки улиц и устранения последствий снегопада.

Синоптики отмечают, что аномальные майские снегопады в северных регионах России периодически возникают при резком вторжении арктических воздушных масс, однако столь интенсивные осадки в Югре в это время года фиксируются крайне редко.

