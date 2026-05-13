Трамп в соцсетях сделал Венесуэлу американским штатом: провокационная публикация взбудоражила всех

Также на снимке, который выложил глава Белого дома, территория Венесуэлы изображена в цветах флага США.
Президент США неоднократно открыто высказывался о желании присоединить Венесуэлу к США.
Как накануне сообщил журналист Fox News Билл Мелуджин, во время телефонного разговора с его коллегой Джоном Робертсом Трамп сказал, что всерьез рассматривает возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом Америки. Согласно словам Мелуджина, Трамп указал на наличие в Венесуэле колоссальных нефтяных запасов стоимостью 40 трлн долларов.
Издание The Telegraph сообщало, что американский лидер, который хочет «снова сделать Америку великой», сказал, что не будет вторгаться в Канаду и не будет превращать ее в 51-й штат.