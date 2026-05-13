Трамп в соцсетях сделал Венесуэлу американским штатом: провокационная публикация взбудоражила всех

Трамп опубликовал карту Венесуэлы с подписью «51-й штат».

Источник: Комсомольская правда

На своей странице в Truth Social президент США Дональд Трамп выложил изображение карты Венесуэлы с надписью «51-й штат».

Также на снимке, который выложил глава Белого дома, территория Венесуэлы изображена в цветах флага США.

Президент США неоднократно открыто высказывался о желании присоединить Венесуэлу к США.

Как накануне сообщил журналист Fox News Билл Мелуджин, во время телефонного разговора с его коллегой Джоном Робертсом Трамп сказал, что всерьез рассматривает возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом Америки. Согласно словам Мелуджина, Трамп указал на наличие в Венесуэле колоссальных нефтяных запасов стоимостью 40 трлн долларов.

Издание The Telegraph сообщало, что американский лидер, который хочет «снова сделать Америку великой», сказал, что не будет вторгаться в Канаду и не будет превращать ее в 51-й штат.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше