На Камчатке фиксируется снижение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией

Там добавили, что 16 и 17 мая жители и гости Камчатки смогут пройти бесплатное анонимное экспресс тестирование на ВИЧ. Сделать это можно будет в торговом центре «Шамса» в Петропавловске-Камчатском, акция приурочена ко Дню памяти умерших от СПИДа.