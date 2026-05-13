На Камчатке фиксируется снижение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мая. /ТАСС/. Охват тестированием жителей Камчатки на наличие ВИЧ-инфекции вырос до 40%, в регионе фиксируется снижение уровня заболеваемости вирусом. Об этом ТАСС сообщили в краевом Минздраве.
«В Камчатском крае отмечается снижение заболеваемости ВИЧ инфекцией. В 2025 году выявлено 92 новых случая — на 5,1% меньше, чем годом ранее. При этом охват тестированием достиг порядка 40% населения региона, что выше целевого показателя государственной стратегии», — рассказали в профильном министерстве.
Там добавили, что 16 и 17 мая жители и гости Камчатки смогут пройти бесплатное анонимное экспресс тестирование на ВИЧ. Сделать это можно будет в торговом центре «Шамса» в Петропавловске-Камчатском, акция приурочена ко Дню памяти умерших от СПИДа.