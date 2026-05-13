Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

"Трус, который прячется": в Германии осудили Мерца из-за отказа звонить Путину

Политик Нимайер назвал Мерца трусом за неготовность говорить с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер назвал канцлера Германии Фридриха Мерца трусом за отказ от контактов с президентом России Владимиром Путиным.

Политик уточнил, что отказ Мерца от телефонного разговора с российским лидером для обсуждения восстановления отношений наносит ущерб ФРГ и ее экономике.

Нимайер добавил, что прямые переговоры необходимы для возобновления поставок российских энергоресурсов и стабилизации немецкой экономики.

«Так повел бы себя настоящий канцлер Германии, а не трус, который прячется за старшим братом в Вашингтоне и не может взять телефон и позвонить», — сказал он в интервью РИА Новсти.

Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Мерц может позвонить Путину. По его словам, подобный звонок станет необходимым и разумным.

Как сообщал KP.RU, Владимир Путин готов видеть переговорщиком от Евросоюза с Россией любого лидера, который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес Москвы.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше