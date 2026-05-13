Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер назвал канцлера Германии Фридриха Мерца трусом за отказ от контактов с президентом России Владимиром Путиным.
Политик уточнил, что отказ Мерца от телефонного разговора с российским лидером для обсуждения восстановления отношений наносит ущерб ФРГ и ее экономике.
Нимайер добавил, что прямые переговоры необходимы для возобновления поставок российских энергоресурсов и стабилизации немецкой экономики.
«Так повел бы себя настоящий канцлер Германии, а не трус, который прячется за старшим братом в Вашингтоне и не может взять телефон и позвонить», — сказал он в интервью РИА Новсти.
Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Мерц может позвонить Путину. По его словам, подобный звонок станет необходимым и разумным.
Как сообщал KP.RU, Владимир Путин готов видеть переговорщиком от Евросоюза с Россией любого лидера, который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес Москвы.