В Хабаровском крае за сутки в двух ДТП пострадали пять человек

За сутки в регионе выявлено 392 нарушения правил дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 21 водителя, управлявшего автомобилем в состоянии опьянения. Восемь из них попались в краевой столице. Ещё 28 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах, в Хабаровске таких случаев — 16. Также к ответственности привлекли 24 пешехода, которые нарушили правила перехода дороги. Из них 11 — в краевой столице. Кроме того, инспекторы остановили 24 водителя, не имевших права управления либо лишённых прав, шестеро из них — в Хабаровске.