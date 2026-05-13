В Хабаровском крае за сутки в двух ДТП пострадали пять человек

В Хабаровском крае 12 мая 2026 года зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек получили травмы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным Госавтоинспекции Хабаровского края, оба случая — столкновения транспортных средств. Среди пострадавших один несовершеннолетний. Погибших нет.
За сутки в регионе выявлено 392 нарушения правил дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 21 водителя, управлявшего автомобилем в состоянии опьянения. Восемь из них попались в краевой столице. Ещё 28 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах, в Хабаровске таких случаев — 16. Также к ответственности привлекли 24 пешехода, которые нарушили правила перехода дороги. Из них 11 — в краевой столице. Кроме того, инспекторы остановили 24 водителя, не имевших права управления либо лишённых прав, шестеро из них — в Хабаровске.
Обстоятельства столкновений устанавливаются. Госавтоинспекция просит водителей неукоснительно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам напоминают, что переходить проезжую часть необходимо только в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора. В тёмное время суток полезно использовать световозвращающие элементы, чтобы оставаться заметными для автомобилистов.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru