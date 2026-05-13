На Украине сообщили о драке между местными цыганами и мигрантами

В украинском Ивано-Франковске произошла массовая драка между представителями цыганской общины и выходцами из Индии. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

В сети распространились кадры инцидента, на которых видно, как несколько десятков человек участвуют в рукопашной потасовке. Причины конфликта на данный момент не уточняются.

Информации о пострадавших, задержаниях или возбуждении уголовного дела официально не публиковалось. Украинские правоохранительные органы ситуацию пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что в 2025 году украинские работодатели начали активнее привлекать трудовых мигрантов из Индии и Бангладеш. Иностранные граждане задействуются преимущественно в сферах логистики, строительства и на рабочих специальностях, поскольку не подлежат мобилизации в ряды ВСУ.

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее предупреждал о рисках масштабного оттока молодёжи из страны и возможного замещения кадров мигрантами из азиатских государств.

В последние годы в ряде украинских городов периодически фиксируются бытовые конфликты и массовые потасовки с участием мигрантов и представителей этнических общин, которые нередко становятся предметом обсуждения в социальных сетях и местных СМИ.

