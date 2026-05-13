На Украине сообщили о драке между местными цыганами и мигрантами

Ранее сообщалось, что в 2025 году украинские работодатели начали активнее привлекать трудовых мигрантов из Индии и Бангладеш. Иностранные граждане задействуются преимущественно в сферах логистики, строительства и на рабочих специальностях, поскольку не подлежат мобилизации в ряды ВСУ.