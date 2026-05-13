Новосибирцам разъяснили порядок оформления отпуска по уходу за двойней

Если в семье родилась двойня, оба работающих родителя имеют право одновременно оформить отпуск по уходу за детьми.

Минтруд России разъяснил: если в семье родилась двойня, оба работающих родителя имеют право одновременно оформить отпуск по уходу за детьми. При этом мама может заботиться об одном ребёнке, папа — о другом.

В такой ситуации каждый из родителей получает ежемесячное пособие в размере 40% от своего среднего заработка за два предыдущих года. Поскольку расчёт ведётся индивидуально, суммы выплат у мамы и папы могут отличаться.

Если же в отпуск уходит только один родитель (например, мама), она получает 40% от своего заработка на каждого ребёнка — итого 80% от среднего дохода за два года.