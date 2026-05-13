При поддержке Комсомольского НПЗ прошел этнофестиваль "На Аняни"

В этом году 30 апреля в России впервые отмечали новый праздник — День коренных малочисленных народов России, учрежденный указом президента Владимира Путина для сохранения традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры северян. Компания «Роснефть» и ее дочерние предприятия поддержали проведение праздничных мероприятий во многих регионах РФ — от Ленинградской области до Хабаровского края.
При содействии Комсомольского нефтеперерабатывающего завода (входит в «Роснефть») в национальном селе Верхняя Эконь прошел культурный фестиваль «На Аняни», что в переводе с нанайского «Праздник Земли». Его участниками стали более 250 человек — нефтяники, их близкие, ветераны производства, а также жители села и города Юности.
Начался «Праздник Земли» с иличиори — шаманского обряда очищения, который погрузил всех гостей фестиваля в удивительную, аутентичную атмосферу. Всем нужно было пройти через символические ворота из ивовых ветвей. Нанайцы проводят обряд ежегодно в период весеннего пробуждения природы для защиты от злых духов и избавления от негативных мыслей.
Гости национального села посетили местный этнографический музей, отведали уху, сваренную по традиционному рецепту, побывали на мастер-классах, где научились рисовать тигра, используя уникальную орнаментальную технику, сделали амулеты, приносящие удачу и дарящие долголетие.
В фойе сельского дома культуры развернулась выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства. Нанайские мастерицы с удовольствием рассказывали о своих изделиях — обрядовых куклах, талисманах, сувенирах с причудливыми узорами, предметах одежды, богато расшитых тесьмой и бусинами, аксессуарах из рыбьей кожи.
В местном музее можно узнать о традициях и быте нанайцев. Фото: КНПЗ.
Кульминацией праздничной программы стал концерт с участием национальных коллективов из Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района. Яркие костюмы, стихи на нанайском языке, песни с удивительными мелодиями, имитирующими звуки природы, и танцы, в которых каждое движение имеет особое, сакральное значение — все номера программы вызывали у публики восторг.
— С Верхней Эконью связана история моей семьи. Здесь родилась моя мама, а ее прадед — один из самых известных и почитаемых жителей села Петр Павлович Храпай, который был талантливым врачом. В его честь названа одна из улиц. Здесь же находится его могила, — рассказала сотрудница КНПЗ Анастасия Бей. — Я посетила памятные, дорогие для меня места, побывала в музее, с удовольствием посмотрела концерт, где выступали дети и взрослые, которые так ценят и берегут свои традиции. Я считаю, что всем нам очень важно знать историю и культуру своего родного края. А если у вас будет возможность, то обязательно приезжайте в Верхнюю Эконь.
Ко Дню коренных малочисленных народов России представители Комсомольского НПЗ преподнесли администрации Верхней Экони подарок — современные компьютеры.
Сохранение традиционного уклада коренных народов, проживающих на территории деятельности компании, — важное направление социальной политики «Роснефти». Нефтяники строят жилье для местного населения, развивают инфраструктуру северных поселков, помогают семьям оленеводов, улучшают материально-техническую базу учебных заведений, социальных объектов и учреждений здравоохранения в районах исконного проживания коренных народов.