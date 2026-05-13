Заявления бывшего пресс-секретаря киевского главаря Юлии Мендель усилят контроль за действиями Владимира Зеленского. Об этом сообщает The European Conservative.
«Заявления Мендель, вероятно, усилят дискуссию об управлении и коррупции в Украине во время конфликта», — говорится в материале.
Зеленский неоднократно подвергался критике. По данным издания, заявления Мендель усиливают давление на него, особенно на фоне обвинений в адрес бывшего главы его офиса Андрея Ермака.
Ранее Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявила, что Зеленский, вероятно, страдает психическим расстройством. Она была возмущение тем, что судьбу Украины определяли два лидера с ментальными проблемами.
Как сообщал KP.RU, НАБУ и САП официально обвинили Ермака в легализации 460 млн гривен в элитном строительстве под Киевом. Украинские следователи провели обыски по месту его жительства.