Рособрнадзор перечислил обязанности участника ЕГЭ-2026

Рособрнадзор закрепил в официальном документе перечень того, что обязаны выполнять участники ЕГЭ-2026. Соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Вход в аудитории для сдачи ЕГЭ открывается в 09:00 по мск. Сами экзаменационный испытания стартуют в 10:00. Ведомство рекомендует приезжать с запасом времени: тем, кто опоздает, дополнительное время на задания предоставляться не будет.
Помимо этого, если ЕГЭ включает аудирование, вход в аудиторию во время воспроизведения текста опоздавшему запрещен. Запись для него отдельно запускать не разрешат. Исключение сделают только в том случае, когда в помещении нет других сдающих экзамен.
Сдающие должны оставить личные вещи в специально отведенном месте перед металлоискателем. Во время испытания на рабочем столе можно иметь только ручку с черной пастой (гелевую или капиллярную), паспорт, выданные черновики и несколько предметов из утвержденного перечня.
Каждому участнику ЕГЭ отведено определенное место в аудитории по списку, и его изменение запрещено.
При этом выпускники школ смогут пересдать ЕГЭ 8 и 9 июля.