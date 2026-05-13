Два моста между Новогордеевкой и Таёжкой ремонтируют в Приморье

Два моста на 88‑м километре трассы Осиновка — Рудная Пристань между селами Новогордеевка и Таёжка начали капитально ремонтировать в Анучинском округе Приморья по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Во время работ проезд машинам обещают сохранить по временным объездам. Сейчас их строит компания «Мостострой‑11», об этом сообщило краевое министерство транспорта.
По данным Минтранса, подрядчик уже занялся обустройством двух обходов, чтобы не перекрывать движение на время ремонта. На одном из мостов готовность объездной дороги оценивают в 30%. На втором — в 40%. Движение по более продвинутому участку власти намерены открыть к 5 июня. По второму объезду они рассчитывают запустить транспорт к середине июня.
Речь идёт о мостах через небольшие ручьи. Каждый из них вместе с подходами тянется примерно на 150 метров. Эти сооружения входят в опорную сеть трассы Осиновка — Рудная Пристань. Эта дорога связывает сёла Анучинского округа с другими территориями края и считается одной из важных для местных жителей и перевозчиков.
Как уточняет правительство Приморья, ремонт ведут за счёт средств национального проекта «Инфраструктура для жизни». В рамках него в регионе поэтапно приводят в порядок мосты и участки дорог в разных муниципалитетах. В 2025—2026 годах власти планируют обновить в крае более двадцати мостовых сооружений. Значительная часть этих объектов приходится именно на направления, которыми активно пользуются и жители, и туристы.
По информации Минтранса, подобные объекты на Осиновке — Рудной Пристани уже не раз попадали в центр внимания после аварийных ситуаций и ограничений движения. Поэтому новые контракты заключили так, чтобы подрядчик сначала подготовил проект. Затем он в установленные сроки приступил к основным работам. Ведомство подчёркивает, что задача программы — снизить риск аварий на мостах и сделать дорогу более безопасной и предсказуемой для водителей.