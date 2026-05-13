Первый полк с ракетами «Сармат» поставят на боевое дежурство до конца года в Ужурском соединении Красноярского края (видео)

«Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу “Воевода” ещё советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности и, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года “Сармат” действительно будет поставлен на боевое дежурство».