Первый полк с ракетами «Сармат» поставят на боевое дежурство до конца года в Ужурском соединении Красноярского края (видео)

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту России Владимиру Путину об успешном пуске новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», сообщается на сайте Кремля.
Запуск был выполнен 12 мая в 11:15 мск.
«Пуск успешный, задача пуска выполнена, — заявил командующий РВСН. — По результатам испытаний подтверждена правильность заложенных конструкторских и технологических решений, а также реализуемость ракетным комплексом заданных характеристик… Положительные результаты пуска ракетного комплекса “Сармат” позволят нам до конца текущего года поставить на боевое дежурство первый ракетный полк, вооруженный данным комплексом, в Ужурском соединении Красноярского края. Развертывание пусковых установок с ракетным комплексом “Сармат” значительно повысит боевые возможности наземной группировки стратегических ядерных сил по гарантированному поражению объектов и решению задач стратегического сдерживания».
Кадры испытания ракетного комплекса «Сармат» опубликовало Минобороны России.
Каракаев напомнил, что ракетный комплекс стратегического назначения стационарного шахтного базирования с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» создается на замену комплексу советского производства «Воевода». По своим боевым возможностям «Сармат» превосходит своего предшественника и в первую очередь по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску, применяемому комплексу средств противодействия, позволяющему гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Разработку комплекса осуществляет АО «Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева» совместно с кооперацией промышленности.
Владимир Путин также отметил преимущества ракетного комплекса «Сармат», работу над которым начали в 2011 году, и подтвердил, что он будет поставлен на боевое дежурство до этого конца года:
«Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу “Воевода” ещё советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности и, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года “Сармат” действительно будет поставлен на боевое дежурство».
Комплекс «Сармат» оснащен тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой, вес одного снаряда которой составляет более 200 тонн. Дальность полета ракеты достигает 18 тысяч километров. Ракета имеет короткий активный участок полета, что затрудняет ее перехват средствами ПВО. Первые успешные испытания «Сармата» состоялись в апреле 2024 года. В Минобороны отметили, что это самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей.