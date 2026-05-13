Раскрыта причина смерти Владимира Молчанова

Молчанов работал в Агентстве печати «Новости». Он занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений. Также он трудился в редакции программы «Время» комментатором международного отдела. В марте 1987 года в эфир вышел первый выпуск его программы «До и после полуночи». Она стала одной из самых популярных в эпоху перестройки.