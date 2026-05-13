Дорожная инфраструктура Хабаровска обновляется благодаря нацпроектам

Национальные проекты остаются одним из главных инструментов реализации городских программ в Хабаровске. Из 15 миллиардов рублей, ассигнованных за последние годы из бюджетов всех уровней, основной объем средств — порядка 60 процентов — традиционно был направлен в дорожное хозяйство. Это позволило привести в нормативное состояние 260 километров городских трасс. В нынешнем году обновление дорог в Хабаровске продолжается в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общая стоимость работ — более 1,152 миллиарда рублей, из них один миллиард из краевого бюджета. Предстоит отремонтировать шесть объектов улично-дорожной сети протяженностью 7,57 километра.
Ранний старт больших проектов.
Сезон дорожных работ в краевом центре в этот раз стартовал как никогда рано. Еще в феврале подрядчик приступил к ремонту путепровода — моста и развязки в Первом микрорайоне на пересечении улицы Юности и проспекта 60-летия Октября. Объект — один из важнейших и при этом технически сложный. Стоимость ремонта превышает 406 миллионов рублей.
Сначала дорожники укрепили опоры и основание моста габионами, на которые ушло 500 кубометров гранита. А с середины апреля подрядчик начал замену дорожного полотна.
— Эта авторазвязка — первая в Хабаровске, ее сдали еще в 1978 году и ни разу с тех пор не ремонтировали. Там предстоит полностью обновить асфальтовое покрытие, заменить защитный слой пролетных строений, провести устройство деформационных швов, барьерного ограждения, системы водоотведения, тротуара, — рассказал заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Рустам Жураев.
По условиям контракта ремонт объекта нужно завершить к 31 июля 2027-го. Практически 90 процентов работ на объекте должны быть выполнены уже в этом году. Подрядчик, кстати, идет с опережением графика.
В апреле дорожники приступили к завершающему, четвертому, этапу капремонта проспекта 60-летия Октября — нужно привести в нормативное состояние последний участок от переулка Гаражного до улицы Большой протяженностью 1,8 километра. Стоимость контракта — 270 миллионов рублей.
— Мы договорились с подрядной организацией, что работы будут завершены раньше срока — к 1 сентября, началу учебного года, чтобы обеспечить комфортный и безопасный проезд для общественного транспорта по проспекту, — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Напомним, капремонт проспекта — одной из главных транспортных магистралей города — стартовал еще в 2021 году. Дорожники меняют асфальтобетонное покрытие, бордюры, обустраивают ливневки и тротуары.
В центре города, в центре внимания.
Масштабные работы идут на улице Шеронова на 900-метровом участке от улицы Волочаевской до улицы Ленина. Стоимость его ремонта превышает 271 миллион рублей. Подрядчику нужно заменить не только асфальтобетонное покрытие, но и трамвайные пути с деревянными шпалами, а также установить бордюрный камень, обустроить систему водоотведения и пешеходные связи.
— Объект сложный. Я обратил внимание подрядчика на строжайшее соблюдение уровней при строительстве трамвайных переездов: плиты и асфальт должны совпадать до миллиметра, — заявил Сергей Кравчук, который держит ремонт улицы Шеронова на личном контроле.
Чтобы не прерывать работу трамвайных маршрутов, на участке от дендрария до улицы Ленина организовано реверсивное движение по одному пути, которое координирует диспетчерская служба.
Дорожники приступили к масштабной реконструкции всей улицы Серышева. Работа ведется «захватками», то есть частями, что позволяет пропускать транспортный поток по свободным полосам.
— С учетом протяженности улицы ремонт пройдет в два этапа. В этом году мы приведем в порядок участок от улицы Тургенева до улицы Джамбула, включая перекресток с трамвайными путями. А в 2027-м — отрезок от улицы Джамбула до улицы Воронежской, — объяснил Рустам Жураев.
Не будет остановлен трафик и на другом напряженном участке городской дорожной сети — улице Запарина, где предстоит ремонт отрезка от улицы Пионерской до улицы Ленина.
— Проезжая часть там достаточно широкая, но требования ГОСТа не позволяют организовать движение в три полосы. Поэтому в ходе реконструкции дорога будет расширена на метр. Появятся дополнительная третья полоса, новое асфальтобетонное покрытие и бордюрный камень, — сказал Рустам Жураев.
По его словам, пропускная способность улицы Запарина улучшится благодаря переустройству выезда на улицу Ленина, где появится четыре полосы — две для движения прямо и еще две для поворота направо и налево.
Заливают асфальтом.
Помимо капитальных работ во всех районах Хабаровска в межсезонье начался текущий ремонт дорог. Появилась и новая технология, которую внедрило муниципальное предприятие «Дорремстрой».
— В этом году для ямочного ремонта применяют литой асфальтобетон, у которого есть ряд преимуществ. У него высокая влагостойкость, он не требует уплотнения катками и применения асфальтоукладчика. Для литого асфальта нужна только специальная установка — термос. За один раз она производит пять кубометров смеси, — отметил Рустам Жураев.
Благодаря новой технологии можно продлить сезон дорожных работ — начинать его раньше обычного и заканчивать позже. Литой асфальт разрешено применять при температуре воздуха плюс пять градусов.
— Это открывает новые возможности для поддержания дорожной инфраструктуры города в хорошем состоянии, потому что смесь позволяет оперативно устранять дефекты проезжей части, — подчеркнул Сергей Кравчук.
По словам градоначальника, на 2026 год на ямочный ремонт запланировано 150 миллионов рублей, что в шесть раз больше изначально заложенных средств при формировании бюджета города.
«Умные» светофоры.
По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в этом году в Хабаровске продолжится внедрение интеллектуальных транспортных систем, включая установку камер видеонаблюдения и детекторов транспорта, а также модернизация светофорных объектов. На эти цели направлено почти 49 миллионов рублей из бюджетов двух уровней.
— Особое внимание будет уделено участкам дорог с высокой интенсивностью движения и аварийностью. Мы стремимся к тому, чтобы дороги Хабаровска были не только качественными и удобными, но и безопасными, — сказал мэр.
Планируется установить детекторы транспорта и провести настройку программного обеспечения автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) «Libra» на девяти перекрестках города по так называемому гостевому маршруту.
«Умные» светофоры появятся на улице Карла Маркса на остановках «Комбинат» и «Кирпичный завод», у школы № 23, а также у перекрестков с улицами Выборгской, Краснодарской, Чернореченской, Промышленной, Московской и у переулка Санитарного.
— До сих пор у нас в городе было девять «умных» светофоров, подключенных к АСУДД. Теперь к ним прибавится еще столько же. А в следующем году по планам — сразу 40. И если первые 18 окажутся в основном на гостевом маршруте, то остальные будут в разных точках города со сложным трафиком, например, на полностью отремонтированном проспекте 60-летия Октября. Но мы стремимся к 100-процентному охвату города светофорами с ИИ, — уточнил Рустам Жураев.
От первого лица.
Сергей Кравчук, мэр Хабаровска:
— Улучшение качества дорог находится на особом контроле администрации города. Все графики производства дорожных работ составляются с учетом обратной связи от граждан. Мы обновляем не только дорожную инфраструктуру, но и создаем безопасные условия для всех участников дорожного движения — автомобилистов, пешеходов, пассажиров общественного транспорта. Это приоритет.