Дорожная инфраструктура Хабаровска обновляется благодаря нацпроектам

Национальные проекты остаются одним из главных инструментов реализации городских программ в Хабаровске. Из 15 миллиардов рублей, ассигнованных за последние годы из бюджетов всех уровней, основной объем средств — порядка 60 процентов — традиционно был направлен в дорожное хозяйство. Это позволило привести в нормативное состояние 260 километров городских трасс. В нынешнем году обновление дорог в Хабаровске продолжается в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Общая стоимость работ — более 1,152 миллиарда рублей, из них один миллиард из краевого бюджета. Предстоит отремонтировать шесть объектов улично-дорожной сети протяженностью 7,57 километра.