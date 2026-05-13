В Хабаровске Сергей Кравчук открыл международный форум муниципалов

В Хабаровске стартовал форум местного самоуправления Хабаровского края, который в этом году впервые проходит в международном статусе, — сообщает пресс-служба администрации города.
На площадке собрались главы муниципалитетов, депутаты, представители региональной и городской власти, а также зарубежные гости.
Участие в мероприятии приняли мэр Хабаровска, председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края» Сергей Кравчук, генеральный консул Китайской Народной Республики в Хабаровске Цзян Сяоян и руководитель Хабаровской канцелярии Генконсульства КНДР, заместитель генконсула во Владивостоке Чвэ Хак Ен.
По видеосвязи к участникам форума обратилась сопредседатель высшего совета Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления Ирина Гусева.
Как отметил Сергей Кравчук, муниципальная власть ежедневно решает вопросы, от которых зависит комфорт и безопасность жителей. Он напомнил слова Владимир Путин о том, что представители местного самоуправления являются основой единой управленческой команды страны.
Во время выступления мэр Хабаровска также рассказал, что по поручению президента учреждена Всероссийская муниципальная премия «Служение», и в этом году сразу две практики из Хабаровска вошли в ТОП-110 среди более чем 63 тысяч заявок со всей России.
Отдельно Сергей Кравчук отметил значение ветеранов специальной военной операции для муниципальной службы, сославшись на позицию председателя партии Единая Россия Дмитрий Медведев. По его словам, опыт и патриотизм участников СВО необходимы для реализации социальных проектов.
Форум проходит уже в четвёртый раз. В программе — встречи с руководством региона, курсы повышения квалификации для муниципальных служащих и лекции экспертов Российское общество Знание. Перед участниками выступили специалисты в сфере избирательных технологий, межнациональных отношений и финансовой безопасности.
Первый день форума завершится торжественным приёмом губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. Награды получат муниципальные служащие, внёсшие вклад в развитие территорий края.