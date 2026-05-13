Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Преимущество Казахстана в ценах на бензин признали в Кыргызстане

Руководитель службы информационной политики администрации президента Кыргызской Республики Дайырбек Орунбеков объяснил гражданам своей страны причину дешевого топлива в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

На своей странице в Instagram 11 мая Орунбеков признался, что граждане Кыргызстана часто сравнивают стоимость топлива в двух странах. К примеру, их удивляет, что в Казахстане она значительно ниже, чем в их стране.

«Главная причина в том, что Казахстан обладает крупными нефтяными ресурсами, сам производит топливо, а государство субсидирует его стоимость. Другими словами, власти финансируют это и искусственно удерживают низкие цены», — отметил он.

С его слов, если бы Кыргызстан обладал крупными запасами нефти, то они тоже могли бы продавать топливо населению дешевле.

«Поэтому за ресурсы, которых у нас нет, приходится платить соответствующую цену», — подытожил он свой ответ на часто задаваемый вопрос соотечественников.

Из публикации Орунбекова стало известно, что до военного конфликта на Ближнем Востоке страна закупала в России бензин марки АИ-92 примерно по 650 долларов за тонну, а сейчас его средняя цена достигла 950 долларов.

Аналогичная ситуация и с дизтопливом.

«Если раньше тонна дизельного топлива стоила около 700 долларов, то теперь цена превысила 1200 долларов», — рассказал он.

В начале мая текущего года Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан приняли важное решение по поливной воде.