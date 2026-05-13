ЦТАК: Ким Чен Ын посетил ряд военно-промышленных предприятий

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично побывал на нескольких предприятиях военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ким Чен Ын высоко оценил патриотическую самоотверженность тружеников ВПК. Именно их работа обеспечивает рекордное увеличение производства артиллерийских боеприпасов и патронов.
Лидер КНДР также обозначил ключевые направления для налаживания выпуска высокоточных универсальных и специальных патронов различных калибров.
Накануне Ким Чен Ын назвал героями военнослужащих КНДР, которые выполняли задачи в Курской области. По его словам, эти бойцы шли на подвиги ради сохранения своей безупречной репутации. Ранее глава Миноболроны РФ Андрей Белоусов и Ким Чен Ын открыли мемориал северокорейским солдатам, которые участвовали в боевых действиях за Курскую область.