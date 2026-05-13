ЦТАК: Ким Чен Ын посетил ряд военно-промышленных предприятий

Накануне Ким Чен Ын назвал героями военнослужащих КНДР, которые выполняли задачи в Курской области. По его словам, эти бойцы шли на подвиги ради сохранения своей безупречной репутации. Ранее глава Миноболроны РФ Андрей Белоусов и Ким Чен Ын открыли мемориал северокорейским солдатам, которые участвовали в боевых действиях за Курскую область.