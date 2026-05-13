Для новосибирцев изменились правила сдачи экзаменов на права

Главное новшество — срок для сдачи практической части экзамена сокращён с шести месяцев до 60 дней.

Источник: Аргументы и факты

Вступили в силу изменения в постановление правительства № 1097, которые существенно меняют порядок получения водительского удостоверения.

Главное новшество — срок для сдачи практической части экзамена сокращён с шести месяцев до 60 дней. Если кандидат в водители не успеет пройти вождение в этот период, результаты теории сгорят, и её придётся сдавать заново.

Также введён строгий запрет на использование скрытых технических средств — микрофонов, камер и других устройств для передачи информации. Если такое оборудование будет обнаружено, результаты экзамена аннулируют, а следующая попытка станет возможной только через год.