Росавтодор выступил против цементных дорог

Росавтодор выступил с критикой идеи строительства дорог с цементно-бетонным покрытием в России, ссылаясь на проблемы с надежностью и долговечностью таких конструкций. Ведомство сообщило об этом в интервью изданию «Известия».
По мнению специалистов Росавтодора, эксплуатационные характеристики цементных дорог значительно ухудшаются под воздействием различных факторов. Одним из основных негативных аспектов является использование шипованных шин, особенно при высоких скоростях движения. В ведомстве подчеркнули, что такие шины способствуют образованию колей и выбоин на поверхности дорог, что, в свою очередь, снижает ровность покрытия и увеличивает уровень шума.
Кроме того, перепады температур в российском климате могут приводить к образованию трещин и термическому напряжению в бетоне, что способствует постепенному разрушению дорожной структуры. Противогололедные реагенты и нефтепродукты также могут вызывать коррозию бетона и арматуры, ускоряя разрушение покрытия.
Несмотря на эти предупреждения, министр транспорта РФ Андрей Никитин ранее заявлял о планах активнее применять цементно-бетонные покрытия в строительстве дорог, подчеркивая их перспективность с учетом российских погодных условий. Однако позиция Росавтодора ставит под сомнение целесообразность такого подхода в свете выявленных проблем.