С северными районами Хабаровского края восстанавливается авиасообщение

Авиакомпании начали выполнять задержанные неделю назад рейсы.

Источник: Хабаровский край сегодня

График выполнения рейсов в Хабаровском крае восстанавливается после улучшения погодных условий. Авиакомпании объявили выполнении рейсов, которые переносили в разные дни начиная с 5 мая, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Сегодня утром запланированы вылеты рейсов 401 за 5 мая из Хабаровска в Охотск, 401 за 6 мая по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск, 407 за 11 мая из Николаевска-на-Амуре в Чумикан, 403 за 12 мая из Николаевска-на-Амуре в Аян.

На 15:00 и 18:10 соответственно отложены вылеты рейсов 417 из Николаевска-на-Амуре в Херпучи и 469 из Хабаровска в Богородское в 18:10.

По-прежнему не принимает и не отправляет воздушные суда аэропорт Нелькана. Авиагавань закрыта 18:00 из-за размокания грунтовой взлетно-посадочной полосы.