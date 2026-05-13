Роспотребнадзор оценил риск распространения хантавируса Андес в России

Риск появления хантавируса Андес на территории России остается крайне низким, поскольку переносчик инфекции — карликовый рисовый хомяк — не приспособлен к российским климатическим условиям. Об этом во вторник, 12 мая, сообщил Роспотребнадзор.
По данным ведомства, природным резервуаром вируса является грызун, обитающий в Аргентине и Чили. Этот вариант хантавируса не встречается в Европе и Азии, а распространен преимущественно в странах Нового Света.
— Климатические условия Российской Федерации для него неприемлемы, что существенно снижает риск его появления на территории страны, — отмечается в сообщении.
Врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как распространяется новый вирус и для кого он представляет наибольшую опасность.
12 мая стало известно, что заражение хантавирусом было зафиксировано у 11 пассажиров круизного лайнера MV Hondius.
Ранее глава ВОЗ сообщил, что умер сотрудник Гражданской гвардии Испании, участвовавший в эвакуации пассажиров MV Hondius. Он уточнил, что мужчина скончался 10 мая от сердечного приступа.