Новосибирским школьникам напомнили расписание ОГЭ в 2026 году

Девятиклассникам напомнили расписание ОГЭ на 2026 год. Экзамены будут проходить в три этапа. Досрочный стартовал с 21 апреля и завершится 18 мая. Основной период продлится с 2 июня по 6 июля, дополнительный — с 3 по 25 сентября. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения России.
В основном периоде первыми сдают математику — 2 июня. Через четыре дня, 6 июня, назначены информатика и иностранные языки. Русский язык — 9 июня. 5, 16 и 19 июня — экзамены по всем остальным предметам, кроме математики и русского.
Для тех, кто не смог сдать в основные дни, предусмотрены резервные: 29 июня — математика, 2 июля — русский язык, 3 и 6 июля — все остальные предметы.