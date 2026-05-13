«Ничего продаваться не будет»: автомузей «Гайдзин» закрывается во Владивостоке

Частный музей японских автомобилей «Гайдзин», появившийся во Владивостоке в 2023 году, готовится закрыть свои двери. Точная дата завершения работы пока не называется — впереди у команды масштабное шоу (0+). Однако уже сейчас создатель музея Виктор Олейник в разговоре с корр. ИА PrimaMedia подчеркнул, что редкие экспонаты распродавать не планируют.
«На этой неделе музей не работает, так как на носу мероприятие большое, все силы сейчас туда направлены. В понедельник уже будем решать: 50 на 50, продолжит ли музей работу. Если да, то максимум до 21 июня. Ничего продаваться не будет», — отметил он.
По словам команды, решение о закрытии принято спокойно, честно и с уважением ко всему пройденному пути. Проект никогда не был просто выставкой автомобилей. За каждым экспонатом стояли люди, истории и многолетний труд. В создание коллекции были вложены огромные силы, энергия и общая вера в то, что автомобильная культура заслуживает сохранения.
«Мы закрываемся не потому, что закончилась идея или пропал интерес. Причина проста — отсутствие должного помещения и ресурсов, которые позволили бы музею продолжать работу в необходимом формате», — отметил в соцсетях Виктор Олейник.
В музее подчёркивают, что происходящее командой не воспринимается как поражение. Всё, что удалось создать за это время, уже стало частью истории автомобильной культуры Владивостока. Уже
Во Владивостоке давно сформировались сообщества любителей уже ставших раритетными «японок». Эти люди с увлечением могут обсуждать, чем отличается Mark II 71-го кузова от следующего поколения, как найти эксклюзивный руль, собираются на открытие «сезона», делятся новостями, успехами, лайфхаками, отправляются в путешествия. В феврале 2023 года во Владивостоке открылся частный музей японских автомобилей и автокультуры «Гайдзин». Его экспозиция насчитывает более трёх десятков машин 1970−1990-х годов. Среди них Nissan Skyline R32, Nissan Homy, Toyota Crown и другие легендарные модели.
Напомним, что за первые месяца 2026 года о закрытии заявили уже несколько организаций во Владивостоке. Некоторые из них продержались на рынке не один десяток и останутся в памяти граждан даже после ухода, другие, едва успев набрать обороты, не выдержали давления и канули в небытие. Ранее ИА PrimaMedia подготовило обзор громких закрытий начала года.