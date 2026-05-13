В Хабаровске 85-летнего водителя осудили после ДТП на «зебре»

В Хабаровске Железнодорожный районный суд вынес приговор 85-летнему местному жителю, который на автомобиле Nissan Wingroad сбил пешехода на нерегулируемом переходе, — сообщает МАХ канал «Суды Хабаровского края».
ДТП произошло в июле 2025 года на Амурском бульваре. На тот момент водителю было 84 года. По данным суда, мужчина не уступил дорогу пешеходу на «зебре» и совершил наезд. Пострадавший получил множественные травмы. Экспертиза признала их тяжким вредом здоровью по признаку опасности для жизни.
Суд признал хабаровчанина виновным по части 1 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Пенсионеру назначили один год ограничения свободы, а также лишили права управлять транспортом на два года.
Кроме уголовного наказания, суд рассмотрел гражданский иск пострадавшего. С водителя взыскали 700 тысяч рублей компенсации морального вреда, более 381 тысячи рублей расходов на лечение, свыше 12 тысяч рублей за медицинские товары и обследования, а также более 1 миллиона рублей утраченного заработка потерпевшего.
На автомобиль Nissan Wingroad наложен арест до исполнения приговора в части гражданского иска.
Как отметили в суде, обвиняемый полностью признал вину, раскаялся, переводил деньги на лечение пострадавшего и помогал своей тяжело больной супруге. Суд также учёл его возраст и состояние здоровья.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.