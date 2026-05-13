В Хабаровском крае за сутки потушили 115 пожаров

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, подразделения пожарной охраны реагировали на 115 техногенных пожаров. Пять из них произошли в жилом секторе. Также тушили 15 загораний сухой растительности.
Особый противопожарный режим продолжает действовать в 12 муниципальных образованиях: Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, Бикинский, Вяземский, Ванинский, Советско-Гаванский и Солнечный округа, а также Амурский, Комсомольский, имени Лазо, Нанайский и Хабаровский районы. По информации Дальневосточного УГМС, в районе имени Лазо, Бикинском, Вяземском, Амурском, Нанайском, Хабаровском районах и в самом Хабаровске установился IV класс пожарной опасности. В Бикинском округе местами зафиксирован V класс — самый высокий.
На ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий пожарные и спасатели выезжали пять раз. Для проведения аварийно-спасательных работ привлекались дважды.
На водоёмах края зарегистрировано одно происшествие. В посёлке Горин Солнечного округа автомобиль съехал в реку Гайчан. Мужчина, находившийся внутри, не смог выбраться и, предположительно, утонул. К месту происшествия направлена водолазная группа поисково-спасательного отряда из Комсомольска-на-Амуре. Поисковые работы продолжаются.
Сегодня в Хабаровске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду, температура воздуха +17…+19 градусов.
