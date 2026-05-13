Новосибирцам напомнили о «нестраховых» периодах для будущей пенсии

Однако здесь действует ключевое условие: такие периоды засчитают лишь в том случае, если до их начала или сразу после их окончания гражданин официально трудился, а работодатель перечислял страховые взносы.
К «нестраховым» этапам относят несколько жизненных ситуаций. Так, в стаж войдёт время ухода одного из родителей за малышом до достижения им полутора лет, а также период срочной службы в армии. Государство учитывает и время, потраченное на заботу о близких, когда человек ухаживает за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом или престарелым родственником старше 80 лет. Кроме того, засчитываются периоды проживания супругов военнослужащих в местности, где найти работу было невозможно, а также время проживания за границей супругов дипломатов или сотрудников международной организации. Важно помнить, что в двух последних случаях есть ограничение: не более пяти лет в общей сложности.
Чтобы было понятнее, специалисты привели несколько примеров. Первый — многодетная мать, которая успела официально поработать до рождения детей и родила пятерых малышей. В её стаж полностью войдут все семь с половиной лет отпусков по уходу. При этом «пенсионная копилка» мамы пополнится индивидуальными коэффициентами (ИПК) по прогрессивной шкале. За первого ребенка начисляется 2,7 балла, за второго — уже 5,4. За третьего, четвертого и пятого малыша — по 8,1 балла на каждого. Таким образом, женщина получит 32,4 пенсионных коэффициента.
Второй пример — служба в армии по призыву сразу после окончания вуза, после которого последовало трудоустройство, принесет гражданину 1,8 ИПК.