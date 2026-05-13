Новосибирцам напомнили о «нестраховых» периодах для будущей пенсии

К «нестраховым» этапам относят несколько жизненных ситуаций. Так, в стаж войдёт время ухода одного из родителей за малышом до достижения им полутора лет, а также период срочной службы в армии. Государство учитывает и время, потраченное на заботу о близких, когда человек ухаживает за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом или престарелым родственником старше 80 лет. Кроме того, засчитываются периоды проживания супругов военнослужащих в местности, где найти работу было невозможно, а также время проживания за границей супругов дипломатов или сотрудников международной организации. Важно помнить, что в двух последних случаях есть ограничение: не более пяти лет в общей сложности.