Более 1 100 грубых нарушений ПДД пресечено с 9 по 11 мая в Приморье

Во время майских праздников ГАИ Приморья усилила контроль за соблюдением правил дорожного движения. С 9 по 11 мая инспекторы выявили 1 187 случаев грубых нарушений ПДД, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«Сотрудники ГАИ выявили 80 нетрезвых водителей, 109 человек, ранее не проходивших обучение на право управления транспортным средством, а также 9 водителей, ранее лишённых права управления транспортными средствами. На стоянки временного содержания помещено 45 транспортных средств», — говорится в сообщении.
Каждый десятый остановленный водитель не прошёл обучения в автошколе, а каждый четырнадцатый сел за руль в нетрезвом виде.
В 11 случаях речь идёт о повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения — такие действия квалифицируются как уголовное преступление, и по ним возбуждены уголовные дела.
45 автомобилей, принадлежащих нарушителям, были отправлены на штрафстоянки. Наибольшее количество правонарушений зафиксировано 10 мая.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что только за первые майские праздники инспекторы пресекли свыше 1 000 грубых нарушений ПДД: 76 водителей были пьяны за рулём, 156 управляли автомобилем без водительского удостоверения, шесть — несмотря на действующее лишение прав. В 10 случаях зафиксированы признаки уголовно наказуемого деяния — повторного управления в состоянии опьянения (ст. 264.1 УК РФ).