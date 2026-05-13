Новосибирцам озвучили минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата

Сенатор Айрат Гибатдинов разъяснил в беседе с РИА Новости: для получения школьного аттестата в 2026 году достаточно набрать 24 балла по русскому языку и получить «тройку» по математике базового уровня. Однако для поступления в вузы эти пороги — лишь формальный минимум.
Реальные требования значительно выше: по профильной математике нужно минимум 27 баллов, по физике, химии и биологии — 36, по информатике — 40, по истории — 32, по географии — 37, по обществознанию — 42, по литературе — 32, по иностранным языкам — 22. При этом даже выполнение минимума не гарантирует зачисление — ни на бюджет, ни на платное отделение, потому что отбор идёт по конкурсу.
Отдельное внимание — бонусам за индивидуальные достижения. Вузы могут добавить до 15 баллов за золотой знак ГТО, волонтёрство от четырёх лет, аттестат с отличием и победы в олимпиадах. Обычно каждое достижение даёт не более пяти баллов, а конкретные правила каждый вуз устанавливает сам.