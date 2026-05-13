В Иркутске сдвинули сроки отключения горячей воды

Причиной стал продление отопительного сезона.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске перенесли даты плановых гидравлических испытаний тепловых сетей. Отопительный сезон в городе продлили до 18 мая 2026, из-за этого график отключения горячей воды немного обновили. Теперь испытания пройдут с 24 мая по 6 августа в пять этапов.

— Первыми без горячей воды останутся жители Свердловского округа с 24 мая по 4 июня. Затем проверка трубопроводов захватит сразу Свердловский и Октябрьский округа с 14 по 25 июня. Ленинский округ ждет отключение с 21 июня по 3 июля. С 5 по 16 июля кипяток пропадет в Свердловском и Правобережном округах. Завершающим этапом станет Октябрьский округ с 26 июля по 6 августа, — пишет оператор тепловых сетей.

Гидравлические испытания — это ежегодная проверка теплосетей на прочность и плотность перед следующим отопительным сезоном, без отключения воды их не провести.