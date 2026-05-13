Во Владивостоке двух полицейских начальников ФСБ заподозрила во взятке

Двух руководителей отделов полиции Владивостока заподозрили в получении взятки за помощь иностранцам с легализацией пребывания в России. О факте коррупционного преступления сообщили в управлении МВД по Приморскому краю со ссылкой на материалы УФСБ России по региону.
По данным силовиков, начальник отдела участковых и подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 и заместитель начальника отдела полиции № 6 УМВД по Владивостоку в 2023 году взяли деньги за оформление протоколов об административных правонарушениях на иностранных граждан по статье 18.20 КоАП РФ. Эти документы оформляли так, чтобы восстановить сроки пребывания приезжих и фактически узаконить их нахождение на территории России.
Как рассказали в пресс-службе городской полиции, на основании материалов, собранных оперативниками УФСБ, следственные органы приняли процессуальное решение и возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ о получении взятки должностным лицом. Эта норма предусматривает наказание за получение вознаграждения за действия, которые чиновник может совершить благодаря своему служебному положению.
Руководство УМВД по Владивостоку назначило по этому факту служебную проверку. Во время проверки собираются подробно разобрать все обстоятельства произошедшего, в том числе роль каждого из подозреваемых.
Оба полицейских временно отстранены от службы. В управлении отметили, что при подтверждении их вины они понесут наказание по закону и могут лишиться работы в органах внутренних дел.