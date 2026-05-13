В Комсомольске ветеринары приедут во дворы и бесплатно привьют животных

Выездные бригады будут работать в разных районах города и посёлках.

В Комсомольске-на-Амуре владельцы домашних животных смогут бесплатно привить питомцев от бешенства рядом с домом, — сообщает администрация Комсомольска-на-Амуре.

Комсомольская станция по борьбе с болезнями животных проведёт выездную вакцинацию собак, кошек и хорьков сразу в нескольких районах города.

Такой формат особенно удобен для владельцев крупных собак, пожилых людей и семей, которым сложно везти животных через весь город в ветеринарную клинику. Вакцинацию проведут прямо во дворах, возле магазинов, почтовых отделений и жилых домов.

Бешенство остаётся одной из самых опасных инфекций как для животных, так и для человека. Специалисты напоминают: единственной надёжной защитой остаётся своевременная вакцинация питомцев.

16 мая мобильные ветеринарные бригады будут работать:

с 9:00 до 10:00 — ул. Орджоникидзе, 19;

с 10:10 до 10:50 — пр. Интернациональный, 31/2;

с 11:00 до 11:50 — пр. Интернациональный, 22;

с 12:00 до 12:50 — ул. Пирогова, 17/3;

с 14:00 до 14:50 — ул. Гамарника, 21/3;

с 15:00 до 15:50 — район дома № 85/4 по ул. Ленина;

с 16:00 до 17:00 — ул. Дикопольцева, 31/5.

17 мая выездная вакцинация пройдёт:

с 9:00 до 10:00 — посёлок Таёжный, ул. Почтовая, 15/2;

с 10:10 до 11:00 — посёлок Дружба, РСУ;

с 11:15 до 11:50 — ул. Севастопольская, 24;

с 12:00 до 12:50 — пр. Ленина, 8;

с 14:00 до 14:50 — пр. Мира, 30/2;

с 15:00 до 15:50 — ул. Сидоренко, 1;

с 16:00 до 17:00 — ул. Парижской коммуны, 31/2.

23 мая бригады будут работать:

с 9:00 до 9:50 — район дома № 7-а по ул. Пермская;

с 10:00 до 10:50 — ул. Советская, 12/2;

с 11:00 до 11:50 — район магазина «Рассвет» на ул. Водонасосной, 66;

с 12:00 до 12:50 — пр. Московский, 14/2;

с 14:00 до 14:50 — пр. Победы, 22;

с 15:00 до 15:50 — ул. Восточное шоссе, 30;

с 16:00 до 16:50 — 6-й участок;

с 17:00 до 18:00 — ул. Машинная, 19.

Владельцам рекомендуют приводить животных на поводке или в переносках, чтобы вакцинация прошла спокойно и безопасно.