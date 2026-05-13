Водители Новосибирска готовятся к возможному дефициту АИ-95

В преддверии лета потребность в этом виде топлива растёт быстрее, чем его предложение, особенно учитывая рост числа автомобилей, работающих на АИ-95.
Согласно данным Национального биржевого ценового агентства, 8 мая продажи бензина АИ-95 выросли на 1,5% и составили 12,24 тысячи тонн. При этом неудовлетворенный спрос превысил 26 тысяч тонн. Участники рынка отмечают, что найти топливо становится всё труднее, даже при повышении цен.
Одной из причин дефицита называют внеплановые ремонты крупных нефтеперерабатывающих заводов и сокращение первичной переработки нефти. Это вынуждает компании перераспределять производство в пользу более популярного бензина марки АИ-92. Сезонные автопутешествия и майские праздники, а также увеличение продаж китайских автомобилей, требующих высококачественного топлива, создают дополнительную нагрузку.
Минэнерго утверждает, что ситуация находится под контролем, и внутренний рынок обеспечен необходимыми резервами. Никаких перебоев с поставками в регионы, включая Новосибирск, не зафиксировано. Однако аналитики предупреждают, что если ремонтные работы на нефтеперерабатывающих заводах затянутся, риск дефицита и повышения цен на АИ-95 может усилиться к летнему сезону.
Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске старые покрышки бесплатно заберут на переработку.
Татьяна Картавых