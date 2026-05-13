В США задержали учительницу по обвинению в изнасиловании ученика

В США задержали 25-летнюю учительницу биологии по обвинению в сексуальном насилии над учеником. Инциденты, по данным следствия, произошли в школьной кладовке и в автомобиле.
Как передает Daily Star, 25-летнюю Марис Николс из Дугласвилла (штат Джорджия) арестовали 8 мая. Ей предъявлены два обвинения в изнасиловании лица, находящегося под опекой.
По версии следствия, 23 апреля женщина вступила в половую связь с подростком в подсобном помещении между классами, а 2 мая — в автомобиле Hummer на подъездной дороге у частного дома. Принадлежность машины и адрес не раскрываются.
В материалах ордера на арест, изученных телеканалом 11Alive, Николс характеризуется как «лицо, обладающее надзорными и дисциплинарными полномочиями» в отношении потерпевшего — то есть как человек, находящийся в положении доверия. По крайней мере, один из инцидентов, как сообщается, записан на видео, а правоохранительные органы не исключают выдвижения дополнительных обвинений.
После предъявления обвинений профиль Николс удалили с сайта школы. Учреждение, в котором она работала, — средняя школа имени Александра. Известно, что женщина начала работать в учебном заведении в апреле 2023 года как менеджер по обеспечению футбольных программ. Спустя восемь месяцев — в декабре того же года — ее назначили учителем биологии, и она совмещала обе должности.
Руководство школьного округа округа Дуглас в письме родителям назвало предполагаемое поведение сотрудницы неприемлемым и нарушающим профессиональные стандарты. Окружная прокуратура назвала обвинения «вопиющими», тогда как адвокат обвиняемой охарактеризовал произошедшее как «несчастный случай», пообещав, что «правда в конечном счете выйдет наружу». В настоящее время Николс содержится в окружной тюрьме Дугласа. Суд установил ей залог в размере 40 тысяч долларов (около 2,9 миллиона рублей). Среди условий освобождения под залог — домашний арест, электронное наблюдение и запрет на контакты с несовершеннолетними, не являющимися ее родственниками.
